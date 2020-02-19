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姶良が総合Ｖ　日間は日置　県下一周駅伝

(2020/02/19 14:37)
トップでゴールする日置のアンカー・徳田真皐希選手＝１９日午後２時２２分、鹿児島市のみなと大通り公園
　第６７回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第５日は１９日、南大隅町根占から鹿児島市までの１１区間１１３．４キロで争われ、日置が２度目の日間優勝を飾った。総合優勝は姶良が、鹿児島、日置の猛追を退け、３連覇を果たした。
　日間順位は、姶良が２位、鹿児島が３位だった。以下、川薩、出水、川辺、肝属、伊佐、大島、曽於、指宿、熊毛の順だった。
　総合順位は姶良がトップで、鹿児島、日置、川薩、肝属、川辺、出水、曽於、指宿、大島、伊佐、熊毛となった。
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