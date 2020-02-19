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新型肺炎 長沙へ応援動画　鹿児島県日中友好協会員ら

(2020/02/19 22:00)
中国に送る応援動画を撮影する県と市の日中友好協会員ら＝鹿児島市山下町
　「長沙（チャンシャ）　加油（ジャーヨー）＝頑張れ」。鹿児島市日中友好協会（鎌田敬会長）と県日中友好協会（海江田順三郎会長）は１９日、同市と友好都市盟約を結ぶ中国湖南省長沙市に応援メッセージ動画を送った。新型コロナウイルスによる肺炎感染の終息と交流回復へ願いを込めた。
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