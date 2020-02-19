新聞紙使い「脱レジ袋」 鹿児島県
(2020/02/19 23:00)
プラスチックごみを減らそうと包装に新聞紙を使ったり、包装を簡易化したりする取り組みが、鹿児島県内の小売店で始まっている。７月からプラスチック製レジ袋の有料化が始まるため、「脱レジ袋」の動きは広がりを見せそうだ。
新聞を再利用した袋や再利用の紙袋に商品を詰める姶良市の「森のかぞく」
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