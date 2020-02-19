TOP鹿児島のニュース 社会 気象・自然 環境

新聞紙使い「脱レジ袋」　鹿児島県

(2020/02/19 23:00)
新聞を再利用した袋や再利用の紙袋に商品を詰める姶良市の「森のかぞく」
　プラスチックごみを減らそうと包装に新聞紙を使ったり、包装を簡易化したりする取り組みが、鹿児島県内の小売店で始まっている。７月からプラスチック製レジ袋の有料化が始まるため、「脱レジ袋」の動きは広がりを見せそうだ。
（記事全文は２０日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ