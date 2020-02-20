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県産木材、２１日に初の小口輸出　川内港

(2020/02/20 06:30)
輸出のためコンテナに積み込まれる県産ヒノキ＝鹿児島市谷山港１丁目
　小口の貨物を鹿児島市で集荷して世界中に輸送する新たなサービスで、利用第１号となる県産木材が１９日、コンテナに積み込まれた。薩摩川内市の川内港へ陸送後、２１日に船で韓国・釜山を経て台湾に輸出される。
（記事全文は２０日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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