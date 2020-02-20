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姶良が総合３連覇 Ｂ級肝属 Ｃ級指宿　県下一周駅伝

(2020/02/20 06:00)
総合優勝を果たしゴールする姶良のアンカー・ギシア＝鹿児島市のみなと大通り公園
　第６７回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会最終日は１９日、南大隅町根占から鹿児島市までの１１区間１１３．４キロで行われ、日間２位でゴールした姶良が、５日間累計３０時間５８分１７秒で３年連続の総合優勝を果たした。日置が今大会２度目の日間優勝を飾った。
　日間順位は３位が鹿児島。以下、川薩、出水、川辺、肝属、伊佐、大島、曽於、指宿、熊毛の順だった。
　５日間累計の総合順位は姶良、鹿児島、日置、川薩、肝属、川辺、出水、曽於、指宿、大島、伊佐、熊毛となった。
　Ｂクラス優勝は肝属、Ｃクラスは指宿が制した。前回記録を最も更新した躍進賞には伊佐が輝いた。
　鹿児島市の南日本新聞会館みなみホールで閉会式があり、各優勝チームなどを表彰。南日本新聞の佐潟隆一社長は「選手の懸命な走りは、地元の人々の夢や希望につながったと思う。
今秋の鹿児島国体に向けて、スポーツの面白さ、醍醐味（だいごみ）も十分に伝えてくれた」とあいさつした。

（記事全文は２０日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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