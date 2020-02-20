姶良が総合３連覇 Ｂ級肝属 Ｃ級指宿　県下一周駅伝

(2020/02/20 06:00)

総合優勝を果たしゴールする姶良のアンカー・ギシア＝鹿児島市のみなと大通り公園

第６７回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会最終日は１９日、南大隅町根占から鹿児島市までの１１区間１１３．４キロで行われ、日間２位でゴールした姶良が、５日間累計３０時間５８分１７秒で３年連続の総合優勝を果たした。日置が今大会２度目の日間優勝を飾った。日間順位は３位が鹿児島。以下、川薩、出水、川辺、肝属、伊佐、大島、曽於、指宿、熊毛の順だった。５日間累計の総合順位は姶良、鹿児島、日置、川薩、肝属、川辺、出水、曽於、指宿、大島、伊佐、熊毛となった。Ｂクラス優勝は肝属、Ｃクラスは指宿が制した。前回記録を最も更新した躍進賞には伊佐が輝いた。鹿児島市の南日本新聞会館みなみホールで閉会式があり、各優勝チームなどを表彰。南日本新聞の佐潟隆一社長は「選手の懸命な走りは、地元の人々の夢や希望につながったと思う。今秋の鹿児島国体に向けて、スポーツの面白さ、醍醐味（だいごみ）も十分に伝えてくれた」とあいさつした。