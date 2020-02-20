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鹿児島マラソン中止

(2020/02/20 16:04)
南日本新聞ニュース
　３月１日開催の「鹿児島マラソン２０２０」実行委員会（鹿児島市など実行委員会、鹿児島陸上競技協会主催、南日本新聞社など共催）は２０日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、大会を中止すると発表した。大会にはフルマラソンとファンラン（８．９キロ）を合わせ、約１万２５００人が出場登録している。
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