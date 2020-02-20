地域食堂で世代間交流　出水市

(2020/02/20 20:00)

地元食材たっぷりの昼食を楽しむ中学生＝出水市上大川内

出水市の大川内地区コミュニティ協議会は８日、同市上大川内の協議会事務所で初の子ども食堂を開いた。地元の活性化につなげようと、高齢者らにも参加を呼び掛ける「地域食堂」としてスタート。大川内中学校の生徒や住民ら約６０人が季節の食材を使った昼食を味わった。