TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業 交通

乗務員の新制服 高校生がデザイン　種子屋久高速船

(2020/02/20 22:00)
トッピー・ロケット客室乗務員の新制服と、デザインした竹内愛乃さん（中央）＝２０日、日置市伊集院の鹿児島城西高校
　種子屋久高速船（鹿児島市）は２０日、種子・屋久航路のトッピー・ロケットの女性客室乗務員の新制服を発表した。今回初めて、鹿児島城西高校（日置市）ファッションデザイン科１年竹内愛乃さんの作品を採用した。３月後半から登場予定。
（記事全文は２１日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ