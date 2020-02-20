乗務員の新制服 高校生がデザイン　種子屋久高速船

(2020/02/20 22:00)

トッピー・ロケット客室乗務員の新制服と、デザインした竹内愛乃さん（中央）＝２０日、日置市伊集院の鹿児島城西高校

種子屋久高速船（鹿児島市）は２０日、種子・屋久航路のトッピー・ロケットの女性客室乗務員の新制服を発表した。今回初めて、鹿児島城西高校（日置市）ファッションデザイン科１年竹内愛乃さんの作品を採用した。３月後半から登場予定。