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御楼門 4月11日〝開門〟　鹿児島市

(2020/02/21 06:30)
３月末の完成に向けて仕上げ作業が続く御楼門＝鹿児島市山下町
　鹿児島市の鹿児島城（鶴丸城）跡に官民で建設を進めている御楼門は３月末に完成し、４月１１日から一般に開放される。県が２０日開会した県議会定例会で明らかにした。
（記事全文は２１日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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