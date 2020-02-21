直木賞の川越さん「大きな賞、感謝」　東京で贈呈式

(2020/02/21 13:00)

受賞の言葉を述べる川越宗一さん＝東京・千代田区

第１６２回芥川賞・直木賞（日本文学振興会主催）の贈呈式が２０日、東京・千代田区のホテルであり、直木賞の川越宗一さん（錦江町生まれ、大阪市出身、京都市）と、芥川賞の古川真人さん（福岡県出身、横浜市）の受賞を祝った。川越さんは「大きな賞をいただき、感謝している。歴史小説は過去の人々の生きざまがあってこそ。次の作品をさらに良いものにしたい」と喜びと決意を語った。