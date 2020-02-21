ベトナム人実習生とベンチ作りで交流　大崎

(2020/02/21 20:00)

完成したベンチに座り喜ぶ技能実習生や住民ら＝大崎町仮宿

大崎町在住のベトナム人技能実習生と住民らが１６日、同町仮宿の新たなコミュニティースペースに設置する木製ベンチを作った。外国人や日本人の建築家が指導し、２時間ほどかけて完成した。参加者は早速腰掛けて、共同作業の出来栄えに笑顔を見せ、交流の輪を広げた。