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耕作放棄地を菜の花畑に　蒲生の農家ら、園児招き見学会

(2020/02/21 22:00)
菜の花畑を楽しむ園児＝姶良市蒲生
　姶良市蒲生の農家らでつくる「川東農地水を守る会」（川島兼次会長）は１３日、耕作放棄地を再生した畑で菜の花見学会を開いた。近くにある大楠ちびっ子園の園児３９人を招待。栽培したソバの調理・試食会もあり、交流を深めた。
（記事全文は２２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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