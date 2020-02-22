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自慢のタンカンずらり　奄美で品評会

(2020/02/22 06:30)
タンカンの出来栄えを調べる審査員＝奄美市名瀬の市農業研究センター
　奄美特産のタンカンの品評会が１３、１４の両日、奄美市名瀬の市農業研究センターなどであった。奄美・徳之島の７市町村の農家が手塩にかけて育てた４４点の中からＬサイズ部門で、大和村大棚の藤村秀久さん（５５）、２Ｌサイズで瀬戸内町篠川の元克美さん（６２）が金賞に選ばれた。
　審査員がタンカンを手に取り、玉ぞろいや外見の美しさを確認。光センサーを使い、糖度と酸度を計測した。
（記事全文は２２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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