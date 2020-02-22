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コアラの赤ちゃんすくすく　鹿児島市の平川動物公園

(2020/02/22 13:00)
コアラの赤ちゃんと母親のユメ＝平川動物公園（同園提供）
　鹿児島市の平川動物公園でコアラの赤ちゃんが、母親のおなかの袋からかわいらしい顔をのぞかせている。５歳のユメが昨年６月２２日に出産。赤ちゃんは今年１月１０日に初めて姿を現した。父親は６歳のバンブラ。
　コアラは体長２センチ、体重１グラム程度で生まれ、母親のおなかの袋で半年ほど育つ。現在は１５センチ、２００グラムほどと推定される。
（記事全文は２２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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