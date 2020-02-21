小学校内で毒グモ「ハイイロゴケグモ」捕獲 鹿児島市
(2020/02/21 23:00)
鹿児島市の中洲小学校内で、特定外来生物の毒グモ「ハイイロゴケグモ」が２０日に見つかり、市教育委員会は２１日、同市立全小中高校にメールで注意喚起した。雌は神経毒を持ち、かまれると腫れや痛みが出る場合がある。県立博物館が雌と特定した。
中洲小学校で捕獲されたハイイロゴケグモ＝鹿児島市上之園町
ハイイロゴケグモは亜熱帯地方原産で、体長は０．７～１センチ。腹部に赤い模様がある。
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