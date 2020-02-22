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南さつまで鑑真の道歩き　自然や風景楽しむ　

(2020/02/22 20:00)
雨の中、日本の原風景坊津コースを楽しむ参加者＝南さつま市坊津町泊
　南さつま海道・鑑真の道歩きが２２日、南さつま市で始まった。小雨交じりの空模様も次第に回復し、大浦と坊津を巡る計４コースに参加した１０９７人は、南薩の豊かな自然や景色を楽しんだ。２３日もある。
（記事全文は２３日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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