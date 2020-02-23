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地域交流の場「マルシェ」にぎわう　吾平・中央麓地区

(2020/02/23 06:30)
ハンドマッサージを体験する地元の子どもたち＝鹿屋市吾平の屋内ゲートボール場
　鹿屋市吾平の中央麓地区町内会は１６日、「ふもとマルシェ」を地元の屋内ゲートボール場で開いた。地域の交流の場として若手会員が企画し、３回目。軽食販売や子どもたちのステージでにぎわった。
（記事全文は２３日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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