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絵本の世界観満載　「プペルバス」鹿児島巡回始まる

(2020/02/22 22:00)
絵本の世界観が満載のバスに喜ぶ子どもたち＝鹿児島市の鹿児島県庁
　「光るプペルのバスが来たよ」－。お笑いコンビ「キングコング」西野亮廣さんの絵本「えんとつ町のプペル」をペイントしたバスが２２日、鹿児島市の県庁前に現れた。移動式展示は、３月１日まで県内巡回する。
　県庁では、「プペルバス」車内に通常展示している、光る原画４１点や絵本などを１８階展望ロビーに展示。親子連れの来場者らが見入っていた。
（記事全文は２３日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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