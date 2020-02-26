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早咲き「渕田坂の山桜」見頃　鹿児島市喜入町

(2020/02/26 13:00)
七分咲きとなった山桜＝鹿児島市喜入町
　早咲きで知られる鹿児島市喜入町の「渕田坂の山桜」が見頃を迎えている。道路に張り出した枝に咲いた白い花が、通行人やドライバーの目を楽しませている。
（記事全文は２６日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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