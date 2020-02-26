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新型肺炎 鹿児島県が対策会議

(2020/02/26 06:30)
新型コロナウイルス感染症について、専門家の説明を聞く鹿児島県対策会議の参加者＝鹿児島県庁
　鹿児島県は２５日、新型コロナウイルス感染症の対策会議を県庁で開いた。隣県の熊本で感染が確認され、全国の高齢者施設や学校、病院の職員に感染が相次いだことを受け、専門家が集団感染防止の重要性を訴えた。
（記事全文は２６日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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