新型肺炎 鹿児島県が対策会議
(2020/02/26 06:30)
鹿児島県は２５日、新型コロナウイルス感染症の対策会議を県庁で開いた。隣県の熊本で感染が確認され、全国の高齢者施設や学校、病院の職員に感染が相次いだことを受け、専門家が集団感染防止の重要性を訴えた。
新型コロナウイルス感染症について、専門家の説明を聞く鹿児島県対策会議の参加者＝鹿児島県庁
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