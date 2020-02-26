大島紬姿で議場に華やぎ 鹿児島県議会
(2020/02/26 23:00)
２６日の鹿児島県議会代表質問は、議員の多くが大島紬の和装で臨み、議場が華やいだ。国指定の伝統的工芸品である大島紬をＰＲする３月定例会の恒例行事。
大島紬の着物姿で鹿児島県議会に臨む県議＝県議会本会議場
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