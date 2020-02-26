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春の陽気 ハクモクレン鮮やか　鹿児島市

(2020/02/26 22:00)
春の日差しを浴び、真っ白に咲き誇るハクモクレン＝鹿児島市新屋敷町
　鹿児島県内は２６日、広く高気圧に覆われ、４月上旬から５月上旬並みの陽気となった。最高気温は志布志市で平年より８．３度高い２３．７度、鹿児島市で７度高い２２．１度を観測した。同市新屋敷町の新屋敷公園ではハクモクレンの白い花が咲き、通行人を楽しませている。
（記事全文は２７日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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