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ワシントンで鹿児島和牛ＰＲ　天皇誕生日レセプション

(2020/02/27 13:00)
米政財界の招待客に振る舞われる鹿児島和牛のステーキ＝米ワシントンの日本大使館大使公邸（県畜産課提供）
　米ワシントンの日本大使館大使公邸で２５日夜（日本時間２６日午前）、天皇誕生日レセプションがあり、米政財界の招待客ら約６０人に鹿児島和牛のステーキが振る舞われた。
（記事全文は２７日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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