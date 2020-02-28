土曜日補習、小中生７０人修了 伊佐
(2020/02/28 13:00)
伊佐市教育委員会が小中学生の学力向上を目的に土曜日に開いてきた「いきいき講座」の閉講式が２２日、市役所菱刈庁舎であった。元教員らの指導を受け学力を磨いた７０人は、入試や新年度以降の新たな目標に向かって勉学に励むことを誓った。
英語の歌を披露する児童＝伊佐市役所菱刈庁舎
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