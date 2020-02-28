京セラ・稲盛哲学継承「鹿児島盛経塾」が始動

(2020/02/28 06:30)

設立総会であいさつする浜田雄一郎顧問＝鹿児島市の鹿児島大学稲盛記念館

京セラ創業者の稲盛和夫名誉会長（８８）＝鹿児島市出身＝の経営哲学を学ぶ「鹿児島盛経塾（せいけいじゅく）」（７０人）の設立総会が２７日、鹿児島大学の稲盛記念館（同市）であった。昨年１２月に稲盛塾長の意向で解散した「盛和塾鹿児島」に代わる新組織。約４５人が出席し再出発を誓った。