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公立高校入試は予定通り実施

(2020/02/28 13:26)
南日本新聞ニュース
　新型コロナウイルスの感染拡大への対応を検討している鹿児島県教育委員会は２８日、公立高校入学者選抜学力検査を予定通り３月５、６日に実施すると発表した。面接は実施しない。
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