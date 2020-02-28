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県立学校は３月２〜１５日休校

(2020/02/28 14:32)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県教育委員会は２８日、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、県立学校について３月２日から１５日まで、一斉臨時休校とすると発表した。
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