出水市少年少女合唱団、保護者も参加し１日２５回目の定演

(2020/02/28 20:00)

練習で伸びやかな歌声を響かせる出水市少年少女合唱団のメンバーら＝同市文化町

出水市少年少女合唱団は３月１日、２５回目の定期演奏会を同市文化町の市音楽ホールで開く。今回は特別企画として、保護者も参加。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で来場は市内在住の親戚に限ることになったが、本番に向けて練習に励んでいる。