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「子ども食堂」自粛相次ぐ　弁当や食材配布の動きも　鹿児島県内

(2020/03/04 23:00)
３月の開催を知らせるポスターを張る子ども食堂スタッフ＝霧島市隼人
　新型コロナウイルスによる感染拡大を受け鹿児島県内の多くの学校が休校する中、地域の子どもに無料や安価で食事を提供する「子ども食堂」も次々と自粛を決めた。「困っている親子を助けよう」と、食材や弁当配布に切り替えた食堂もある。
（記事全文は５日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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