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春待つ羽音　５日は啓蟄

(2020/03/04 22:00)
菜の花畑を活発に飛び回るミツバチ＝鹿児島市本名町
　５日は二十四節気の「啓蟄（けいちつ）」で、冬ごもりの虫たちがはい出るころとされる。鹿児島県内は４日、午前を中心に雨となったが、各地の最高気温はおおむね平年並みだった。
　鹿児島市本名町では同日午後、曇り空から時折日差しがのぞいた。菜の花が田んぼを黄色く彩り、ミツバチやモンシロチョウが飛び交っていた。
（記事全文は５日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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