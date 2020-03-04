春待つ羽音 ５日は啓蟄
(2020/03/04 22:00)
５日は二十四節気の「啓蟄（けいちつ）」で、冬ごもりの虫たちがはい出るころとされる。鹿児島県内は４日、午前を中心に雨となったが、各地の最高気温はおおむね平年並みだった。
菜の花畑を活発に飛び回るミツバチ＝鹿児島市本名町
鹿児島市本名町では同日午後、曇り空から時折日差しがのぞいた。菜の花が田んぼを黄色く彩り、ミツバチやモンシロチョウが飛び交っていた。
- 最後の「志」エッセイコン、大賞に星野さん 志布志 (03/04 22:30)
- 春待つ羽音 ５日は啓蟄 (03/04 22:00)
- 根占の２交流施設、利用者計５万人突破 (03/04 21:00)
- ミズノ２選手、児童に陸上手ほどき 大崎 (03/04 20:00)
- 選抜高校野球大会は無観客か中止 (03/04 18:23)
- 三島村 タブレットで自宅学習支援 新型肺炎 (03/04 15:00)
- 鹿児島県小中 児童ら受け入れ開始 新型肺炎 (03/04 13:00)
- つばささん「火災減らしま消火」 姶良市で一日消防署長 (03/04 11:00)
- ピンク鮮やか 庭のイワツツジ見頃 鹿児島市岡之原町 (03/04 09:00)
- 鹿児島県内放課後デイサービス、対応綱渡り 新型肺炎 (03/04 06:30)
- 鹿児島県内学習塾、ＩＴ学習強化 新型肺炎 (03/03 23:00)
- 古布の小物 色とりどり６０点 日置郵便局 (03/03 22:30)
- 観客減らしお田植祭 日置市稲荷神社 (03/03 22:00)
- 民家の庭 ハクモクレンの大木満開 霧島市国分 (03/03 21:00)
- 神様も後押し？ 神社で恋活 曽於市投谷八幡宮 (03/03 20:00)
- タウンガイドに子育て情報を特集 鹿児島市宇宿商店街 (03/03 15:00)
- 新型肺炎 児童クラブ対応大わらわ 鹿児島県内小中休校 (03/03 13:00)
- 兵庫・尼崎鹿児島県人会が７０周年 (03/03 11:00)
- 卒業記念 校名看板手作り 志布志市原田小 (03/03 09:00)
- 鹿児島県内小中高 休校始まる 新型肺炎 (03/03 06:30)
- インターンで職を知る 富士通鹿児島インフォネット・福重 亮佑さん（２６） (03/03 06:30)
- 新型肺炎で規模縮小、異例の門出 鹿児島県内高校卒業式 (03/02 23:00)
- 里山の知恵まとめ本に 薩摩川内市の田代さん (03/02 22:30)
- ＨＡＣＣＰ導入支援へ民間団体発足 鹿大と共同研究協定 (03/02 22:00)
- 自転車レース 新記録作ったよ 南大隅町ねじめ幼稚園 (03/02 21:00)
- 診療所１年ぶり復活 屋久島町一湊 (03/02 20:00)
- 史跡や名所、歩いて探訪 さつま・永野地区 (03/02 15:00)
- 鹿児島市の児玉美術館 県美術界けん引の８人作品展 (03/02 13:00)
- 「休校」前、食品買い出し混雑 鹿児島県内 (03/02 11:00)
- 一斉休校 肝付町、小学生いる家庭に助成 (03/02 09:00)