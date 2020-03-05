肺炎予防 厳戒下で公立高入試始まる 鹿児島県
(2020/03/05 23:10)
鹿児島県内の2020年度公立高校入学者選抜学力検査が５日、全日制と定時制計67校で始まった。出願者9520人のうち、受検者は平成以降最低の9195人。学力検査定員１万1300人に対する倍率は0.81倍だった。新型コロナウイルスによる肺炎感染拡大を受け、各校では消毒液設置や換気の予防策がとられた。６日まで。
席と席の間を離した教室で試験に臨む受験生＝鹿児島市の甲南高校
５日は国語、理科、英語があった。鹿児島市の甲南高校では例年、試験前の集合場所を正面玄関付近にしているが、今回は生徒の密集を避けるため、正面玄関前とグラウンドに分けた。
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