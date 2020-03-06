臨時休校 貸し出し冊数、無制限に 出水市立の３図書館
(2020/03/06 20:00)
新型コロナウイルス感染の広がりを受けて、出水市の３市立図書館（中央、高尾野、野田）は、３月の貸出期間を３週間に延ばし、冊数を無制限にしている。通常は２週間で１５冊まで。
多く人が利用し、本棚に空きが目立ち始めた児童書コーナー＝出水市本町
年末年始や蔵書点検の臨時休館が相次いだ１２～２月に実施した対応を継続した。小中学校の休校措置が決まった週末の２月２９日と３月１日は、３館合わせて約６４０人が訪れ、４０００冊以上を借りた。
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