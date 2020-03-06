サクラ咲く…静かに 鹿児島大と鹿屋体大で合格発表
(2020/03/06 22:00)
鹿児島大学と鹿屋体育大学は６日、一般入試前期日程の合格者を発表した。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、鹿大郡元キャンパスの合格者掲示板の前では、学生による恒例の胴上げやサークル勧誘は自粛された。
合格を喜び合う受験生＝鹿児島市の鹿児島大学
鹿大は全９学部で１４２３人が合格し、実質倍率は１．９倍。感染防止のため、事前にホームページで掲示板付近に集まらないよう呼び掛けていた。
- 鹿児島大と東大が無観客交流戦 「野球」名付け親・中馬庚を顕彰 (03/06 23:00)
- 鹿児島の食の新定番開発、東京でＰＲ 県内３社 (03/06 22:30)
- サクラ咲く…静かに 鹿児島大と鹿屋体大で合格発表 (03/06 22:00)
- 子ども弁当、鹿屋の７店が宅配 ９～１３日 (03/06 21:00)
- 臨時休校 貸し出し冊数、無制限に 出水市立の３図書館 (03/06 20:00)
- Ｈ３実物大試験機、南種子に展示へ ＪＡＸＡが20年度譲渡 (03/06 15:00)
- 卒業高校生で混雑 肺炎対策に追われる教習所 鹿児島県 (03/06 13:00)
- 自由な感性形に43点 鹿児島形象派展 (03/06 11:00)
- 外国人実習生が曽於を満喫 財部で交流イベント (03/06 09:00)
- 休校、子どもたちは自宅でゲーム 保護者に不安の声 (03/06 06:30)
- 肺炎予防 厳戒下で公立高入試始まる 鹿児島県 (03/05 23:10)
- 無客クルーズ船 凧揚げ見送り 鹿児島市・原田さん (03/05 23:05)
- 児童と大人が好きな本紹介 いちき串木野でビブリオバトル (03/05 22:00)
- 出張子ども食堂、親子連れで盛況 薩摩川内 (03/05 21:00)
- 折れた大イチョウの枝がまな板に 曽於・高岡小 (03/05 20:20)
- 桜島フェリー鹿児島港第２乗降場、６日再開 (03/05 15:00)
- 鹿児島ロケット２順調 内之浦でエンジン燃焼試験 (03/05 13:00)
- 「地杉」ビジネスの可能性探る 屋久島で集い (03/05 11:00)
- カンヒザクラ、武家屋敷彩る 野田 (03/05 09:00)
- 一斉休校で収入減、給食納入業者ら悲鳴 鹿児島県内 (03/05 06:30)
- 「子ども食堂」自粛相次ぐ 弁当や食材配布の動きも 鹿児島県内 (03/04 23:00)
- 最後の「志」エッセイコン、大賞に星野さん 志布志 (03/04 22:30)
- 春待つ羽音 ５日は啓蟄 (03/04 22:00)
- 根占の２交流施設、利用者計５万人突破 (03/04 21:00)
- ミズノ２選手、児童に陸上手ほどき 大崎 (03/04 20:00)
- 選抜高校野球大会は無観客か中止 (03/04 18:23)
- 三島村 タブレットで自宅学習支援 新型肺炎 (03/04 15:00)
- 鹿児島県小中 児童ら受け入れ開始 新型肺炎 (03/04 13:00)
- つばささん「火災減らしま消火」 姶良市で一日消防署長 (03/04 11:00)
- ピンク鮮やか 庭のイワツツジ見頃 鹿児島市岡之原町 (03/04 09:00)