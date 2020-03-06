TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 教育

サクラ咲く…静かに　鹿児島大と鹿屋体大で合格発表

(2020/03/06 22:00)
合格を喜び合う受験生＝鹿児島市の鹿児島大学
　鹿児島大学と鹿屋体育大学は６日、一般入試前期日程の合格者を発表した。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、鹿大郡元キャンパスの合格者掲示板の前では、学生による恒例の胴上げやサークル勧誘は自粛された。
　鹿大は全９学部で１４２３人が合格し、実質倍率は１．９倍。感染防止のため、事前にホームページで掲示板付近に集まらないよう呼び掛けていた。
（記事全文は６日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ