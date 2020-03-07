新型肺炎対策　鹿児島県「独自の支援検討」　経済団体と意見交換

(2020/03/07 11:00)

三反園訓知事に県内企業の窮状を訴える経済団体の代表ら＝鹿児島県庁

新型コロナウイルス感染拡大で、鹿児島県と県内４経済団体との意見交換会が６日、県庁であった。団体側は幅広い業種で売り上げが減少し、資金繰りも厳しい現状を訴えた。県は独自の支援策を打ち出す方針を示した。県商工会議所連合会と県商工会連合会、県中小企業団体中央会、県観光連盟の担当者が出席して、企業や団体から聞き取った現状や要望を伝えた。県は、現在の相談態勢や支援策を報告。三反園訓知事は「１０日にも国が緊急対応策を取りまとめるが、県も独自の策を検討していく」と述べた。