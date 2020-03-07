新型肺炎対策 鹿児島県「独自の支援検討」 経済団体と意見交換
(2020/03/07 11:00)
新型コロナウイルス感染拡大で、鹿児島県と県内４経済団体との意見交換会が６日、県庁であった。団体側は幅広い業種で売り上げが減少し、資金繰りも厳しい現状を訴えた。県は独自の支援策を打ち出す方針を示した。
三反園訓知事に県内企業の窮状を訴える経済団体の代表ら＝鹿児島県庁
県商工会議所連合会と県商工会連合会、県中小企業団体中央会、県観光連盟の担当者が出席して、企業や団体から聞き取った現状や要望を伝えた。県は、現在の相談態勢や支援策を報告。三反園訓知事は「１０日にも国が緊急対応策を取りまとめるが、県も独自の策を検討していく」と述べた。
- 新型肺炎対策 鹿児島県「独自の支援検討」 経済団体と意見交換 (03/07 11:00)
- 子ども１００円弁当、１日１００個提供 日置の食堂 (03/07 09:00)
- ホルン高らか 病乗り越え卒業演奏 鹿児島大学・池田さん (03/07 06:30)
- 鹿児島大と東大が無観客交流戦 「野球」名付け親・中馬庚を顕彰 (03/06 23:00)
- 鹿児島の食の新定番開発、東京でＰＲ 県内３社 (03/06 22:30)
- サクラ咲く…静かに 鹿児島大と鹿屋体大で合格発表 (03/06 22:00)
- 子ども弁当、鹿屋の７店が宅配 ９～１３日 (03/06 21:00)
- 臨時休校 貸し出し冊数、無制限に 出水市立の３図書館 (03/06 20:00)
- Ｈ３実物大試験機、南種子に展示へ ＪＡＸＡが20年度譲渡 (03/06 15:00)
- 卒業高校生で混雑 肺炎対策に追われる教習所 鹿児島県 (03/06 13:00)
- 自由な感性形に43点 鹿児島形象派展 (03/06 11:00)
- 外国人実習生が曽於を満喫 財部で交流イベント (03/06 09:00)
- 休校、子どもたちは自宅でゲーム 保護者に不安の声 (03/06 06:30)
- 肺炎予防 厳戒下で公立高入試始まる 鹿児島県 (03/05 23:10)
- 無客クルーズ船 凧揚げ見送り 鹿児島市・原田さん (03/05 23:05)
- 児童と大人が好きな本紹介 いちき串木野でビブリオバトル (03/05 22:00)
- 出張子ども食堂、親子連れで盛況 薩摩川内 (03/05 21:00)
- 折れた大イチョウの枝がまな板に 曽於・高岡小 (03/05 20:20)
- 桜島フェリー鹿児島港第２乗降場、６日再開 (03/05 15:00)
- 鹿児島ロケット２順調 内之浦でエンジン燃焼試験 (03/05 13:00)
- 「地杉」ビジネスの可能性探る 屋久島で集い (03/05 11:00)
- カンヒザクラ、武家屋敷彩る 野田 (03/05 09:00)
- 一斉休校で収入減、給食納入業者ら悲鳴 鹿児島県内 (03/05 06:30)
- 「子ども食堂」自粛相次ぐ 弁当や食材配布の動きも 鹿児島県内 (03/04 23:00)
- 最後の「志」エッセイコン、大賞に星野さん 志布志 (03/04 22:30)
- 春待つ羽音 ５日は啓蟄 (03/04 22:00)
- 根占の２交流施設、利用者計５万人突破 (03/04 21:00)
- ミズノ２選手、児童に陸上手ほどき 大崎 (03/04 20:00)
- 選抜高校野球大会は無観客か中止 (03/04 18:23)
- 三島村 タブレットで自宅学習支援 新型肺炎 (03/04 15:00)