一山、マラソン五輪代表内定

(2020/03/08 11:38)

名古屋ウィメンズマラソンは８日、ナゴヤドーム発着で行われ、一山麻緒（ワコール、出水中央高卒）が日本歴代４位となる２時間２０分２９秒（速報値）で優勝し、３人目の東京五輪代表に内定した。一山は１月の大阪国際で松田瑞生（ダイハツ）が出した２時間２１分４７秒を切り、代表入りの条件を満たした。