TOP鹿児島のニュース スポーツ オリンピック

一山、マラソン五輪代表内定

(2020/03/08 11:38)
南日本新聞ニュース
　名古屋ウィメンズマラソンは８日、ナゴヤドーム発着で行われ、一山麻緒（ワコール、出水中央高卒）が日本歴代４位となる２時間２０分２９秒（速報値）で優勝し、３人目の東京五輪代表に内定した。一山は１月の大阪国際で松田瑞生（ダイハツ）が出した２時間２１分４７秒を切り、代表入りの条件を満たした。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ