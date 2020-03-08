鹿屋にｅスポーツ施設 鹿児島県内初

(2020/03/08 20:00)

整った環境の中でオンラインゲームを楽しむ利用者＝鹿屋市向江町

コンピューターゲームの腕前を競う「ｅスポーツ」専用施設が県内で初めて鹿屋市向江町にオープンした。高性能パソコンや高速通信環境を整備。ゲームを通じた愛好家の交流の場や引きこもりの人の社会参加を目指す。施設は「ｅｓｐｏｒｔｓ ｓｔｕｄｉｏ ＫＡＧＯＳＨＩＭＡ」。営業時間は午前１１時～午後１１時（未成年は制限あり）。入会金１０００円、１時間６００円（学生５００円）から。