78歳と88歳、数十年越し花嫁姿　鹿児島市

(2020/03/09 13:00)

記念撮影する中釜サミさん（左から２人目）と東條洋子さん（同５人目）＝鹿児島市の「ぶれーす喜入」

結婚式を挙げられなかった鹿児島市の高齢女性２人が３日、数十年越しの願いをかなえ花嫁衣装を身に着けた。喜入町のデイサービス施設ぶれーす喜入で、白無垢（むく）姿の中釜サミさん（８８）＝同市喜入前之浜町＝とウエディングドレスをまとった東條洋子さん（７８）＝同＝を、職員や利用者ら約３０人が祝った。