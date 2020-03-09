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新型コロナ 冠婚葬祭にも影　鹿児島県内

(2020/03/09 06:30)
新型コロナウイルス対策でこまめに消毒をするスタッフ＝鹿児島市のウエディングステーション
　新型コロナウイルスの感染拡大で、鹿児島県内の冠婚葬祭に影響が出始めている。結婚式を延期する動きのほか、参列者の急な欠席対応に追われるカップルも。式を開くべきか頭を抱える人は少なくない。感染すると重篤化する恐れがある高齢者が多く集まる葬儀場では、予防策に知恵を絞る。
（記事全文は９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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