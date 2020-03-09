新型コロナ 冠婚葬祭にも影 鹿児島県内
(2020/03/09 06:30)
新型コロナウイルスの感染拡大で、鹿児島県内の冠婚葬祭に影響が出始めている。結婚式を延期する動きのほか、参列者の急な欠席対応に追われるカップルも。式を開くべきか頭を抱える人は少なくない。感染すると重篤化する恐れがある高齢者が多く集まる葬儀場では、予防策に知恵を絞る。
新型コロナウイルス対策でこまめに消毒をするスタッフ＝鹿児島市のウエディングステーション
- 新型コロナ 冠婚葬祭にも影 鹿児島県内 (03/09 06:30)
- 南大隅の遺族、毎日欠かさず墓参 日比谷線脱線事故２０年 (03/08 23:00)
- 女性だけの田の神舞を奉納 霧島市天御中主神社 (03/08 22:30)
- 母子保健向上訴え「リボンラン」 鹿児島市 (03/08 22:00)
- 卒業記念 「飾り炭」できた 出水市大川内小 (03/08 21:00)
- 鹿屋にｅスポーツ施設 鹿児島県内初 (03/08 20:00)
- しょうぶ学園がコラボバッグ １５日まで展示即売 (03/08 15:00)
- 笑いと涙、２年ぶり熱演 コロナ対策に腐心 南九州市の劇団「いぶき」 (03/08 13:00)
- 一山、マラソン五輪代表内定 (03/08 11:38)
- 南日本文学賞に江史人さん 小説「コールドムーン」で受賞 (03/08 11:00)
- 野焼き、春告げ 霧島演習場 (03/08 09:00)
- 休校で「おこもり需要」、児童向け参考書売れる 鹿児島県内の書店 (03/08 06:30)
- 競泳・池江選手効果、献血が大幅増 鹿児島県内 (03/07 23:00)
- 陸上・白石黄良々ら五輪へ日置合宿 (03/07 22:30)
- スコアボード、球速表示ＯＫ 平和リース球場 (03/07 22:00)
- いじめなくせ！ ピンクシャツにメッセージ 志布志中 (03/07 21:00)
- いい焼酎できますように さつまの３蔵元、「酒の神」参拝 (03/07 20:00)
- 臨時休校 先生、町内会放送で「頑張ろう」 鹿屋・笠野原小 (03/07 15:00)
- マグロ漁船水揚げ滞る 超低温庫空き不足 いちき串木野 (03/07 13:00)
- 新型肺炎対策 鹿児島県「独自の支援検討」 経済団体と意見交換 (03/07 11:00)
- 子ども１００円弁当、１日１００個提供 日置の食堂 (03/07 09:00)
- ホルン高らか 病乗り越え卒業演奏 鹿児島大学・池田さん (03/07 06:30)
- 鹿児島大と東大が無観客交流戦 「野球」名付け親・中馬庚を顕彰 (03/06 23:00)
- 鹿児島の食の新定番開発、東京でＰＲ 県内３社 (03/06 22:30)
- サクラ咲く…静かに 鹿児島大と鹿屋体大で合格発表 (03/06 22:00)
- 子ども弁当、鹿屋の７店が宅配 ９～１３日 (03/06 21:00)
- 臨時休校 貸し出し冊数、無制限に 出水市立の３図書館 (03/06 20:00)
- Ｈ３実物大試験機、南種子に展示へ ＪＡＸＡが20年度譲渡 (03/06 15:00)
- 卒業高校生で混雑 肺炎対策に追われる教習所 鹿児島県 (03/06 13:00)
- 自由な感性形に43点 鹿児島形象派展 (03/06 11:00)