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南大隅の遺族、毎日欠かさず墓参　日比谷線脱線事故２０年

(2020/03/08 23:00)
娘の冥福を祈る黒木クニ子さん＝南大隅町佐多伊座敷
　営団地下鉄日比谷線で、南日本新聞社社員の槙保代さん＝当時（３７）＝らが亡くなった脱線事故から２０年。槙さんの母で、南大隅町佐多伊座敷の黒木クニ子さん（８２）は、毎日欠かさず墓参りに出掛ける。「やっちゃん、２０年になるよ。きれいなお花を飾ったよ」。命日の８日も寺で法要を済ませた後、墓前で手を合わせて冥福を祈った。
（記事全文は９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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