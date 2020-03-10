戦時中女性の絵はがき発見　伊佐市

(2020/03/10 13:00)

古里純子さんが保管していた絵はがきや伯父の戦死を伝える文書＝伊佐市大口小木原

伊佐市大口小木原の社会教育推進員、古里秀人さん（７１）らが、隣の母純子さん（９４）の隠居から、太平洋戦争の頃に作られた未使用の絵はがきなどを見つけた。女性たちの当時の生活風景と一緒に胸中を伝えるメッセージが印刷されており、当時の状況をうかがい知ることのできる貴重な資料。自宅横の歴史館「宝勝館」に展示している。