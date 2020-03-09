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卒業式の晴れ姿 保護者向けＤＶＤ　川薩清修館高

(2020/03/09 20:00)
卒業式のＤＶＤを手にする、製作した川薩清修館高校の教諭ら＝薩摩川内市の同校
　
薩摩川内市の川薩清修館高校が、新型コロナウイルス対策で規模を縮小して実施した卒業式のＤＶＤを製作した。式に参列できなかった保護者らに見てもらおうと教諭が撮影。６日、卒業生５０人に発送した。
（記事全文は１０日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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