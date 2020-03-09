新型コロナ外来 ３０施設に増やす 鹿児島県対策会議
(2020/03/09 23:00)
鹿児島県は９日、新型コロナウイルス感染症の第４回対策会議を県庁で開いた。感染防護の設備や検査機器が整い、診察が可能な「帰国者・接触者外来」を県内３０施設に増やしたことなどを報告した。
新型コロナウイルスによる感染症の対策について話す鹿児島大学病院感染制御部の川村英樹副部長（右から２人目）＝県庁
- 新型コロナ外来 ３０施設に増やす 鹿児島県対策会議 (03/09 23:00)
- 「寮マッチ」１１種目熱戦 肝付町楠隼中高一貫校 (03/09 22:30)
- 五輪マラソン一山選手応援 募金へ 母校の出水中央高同窓会 (03/09 22:00)
- 高齢者手作りさげもん彩る 伊佐市西太良 (03/09 21:00)
- 卒業式の晴れ姿 保護者向けＤＶＤ 川薩清修館高 (03/09 20:00)
- かごりん一斉更新20台増 鹿児島市 (03/09 15:00)
- 78歳と88歳、数十年越し花嫁姿 鹿児島市 (03/09 13:00)
- 鹿児島Ｕ練習試合、熊本に２－１ (03/09 11:00)
- 曽於高ロボ実演 児童ら歓声 深川小 (03/09 09:00)
- 新型コロナ 冠婚葬祭にも影 鹿児島県内 (03/09 06:30)
- 南大隅の遺族、毎日欠かさず墓参 日比谷線脱線事故２０年 (03/08 23:00)
- 女性だけの田の神舞を奉納 霧島市天御中主神社 (03/08 22:30)
- 母子保健向上訴え「リボンラン」 鹿児島市 (03/08 22:00)
- 卒業記念 「飾り炭」できた 出水市大川内小 (03/08 21:00)
- 鹿屋にｅスポーツ施設 鹿児島県内初 (03/08 20:00)
- しょうぶ学園がコラボバッグ １５日まで展示即売 (03/08 15:00)
- 笑いと涙、２年ぶり熱演 コロナ対策に腐心 南九州市の劇団「いぶき」 (03/08 13:00)
- 一山、マラソン五輪代表内定 (03/08 11:38)
- 南日本文学賞に江史人さん 小説「コールドムーン」で受賞 (03/08 11:00)
- 野焼き、春告げ 霧島演習場 (03/08 09:00)
- 休校で「おこもり需要」、児童向け参考書売れる 鹿児島県内の書店 (03/08 06:30)
- 競泳・池江選手効果、献血が大幅増 鹿児島県内 (03/07 23:00)
- 陸上・白石黄良々ら五輪へ日置合宿 (03/07 22:30)
- スコアボード、球速表示ＯＫ 平和リース球場 (03/07 22:00)
- いじめなくせ！ ピンクシャツにメッセージ 志布志中 (03/07 21:00)
- いい焼酎できますように さつまの３蔵元、「酒の神」参拝 (03/07 20:00)
- 臨時休校 先生、町内会放送で「頑張ろう」 鹿屋・笠野原小 (03/07 15:00)
- マグロ漁船水揚げ滞る 超低温庫空き不足 いちき串木野 (03/07 13:00)
- 新型肺炎対策 鹿児島県「独自の支援検討」 経済団体と意見交換 (03/07 11:00)
- 子ども１００円弁当、１日１００個提供 日置の食堂 (03/07 09:00)