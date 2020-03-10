感染拡大防げ　消毒液作って配布　志布志市郵便局長会と曽於法人会

(2020/03/10 20:00)

郵便局を訪れた市民に消毒液を配る宮内宏智さん（右）と川畑亘さん（中央）＝志布志市志布志

新型コロナウイルスの感染防止を目的に、志布志市の郵便局長会と曽於法人会青年部会のメンバーらが、手洗いにも使える消毒液（次亜塩素酸電解水）を作り、希望者への配布を始めた。マスクと同様に、アルコール消毒液の入手も各地で難しくなっており、活用を呼び掛けている。電解水生成装置を取り扱う同市の三昧堂商事社長川畑亘さん（４６）が「何か役に立てないか」と、内之倉郵便局長の田浦天志さん（５１）に相談。曽於法人会青年部会の宮内宏智部会長（４６）が、搬送用の軽トラックとポリタンクを提供した。