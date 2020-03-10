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豆腐の魅力伝えたい　スイーツ専門店１２日開店　山川・永谷さん夫婦

(2020/03/10 22:00)
「お豆富スイーツ　ｅｍｉｆｕｌｌ（エミフル）」を永谷生男さん（右）と美波さん＝指宿市山川成川
　指宿市山川成川に１２日、こだわりの豆腐と、おからや豆腐を材料にしたお菓子を販売する「お豆富スイーツ　ｅｍｉｆｕｌｌ（エミフル）」がオープンする。若い夫婦が豆腐の良さを伝える夢を実現する。
　豆腐店の三代目、永谷生男さん（３７）と妻美波さん（３０）。生男さんは７年前から父謙二さん（５９）の店を手伝い始めた。「全国的に後継者不足だが、若い人に豆腐の良さ、豆腐作りの魅力を伝えたい」と地元商工会などに相談し模索してきた。
　日祝休み。同店＝0993(26)4610
（記事全文１１日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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