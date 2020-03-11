早春彩る甘い香り ジンチョウゲ満開 平川動物公園
(2020/03/11 11:00)
鹿児島県内は１０日、明け方にかけて前線の通過に伴って荒れた天気となり、屋久島町では１時間雨量６０ミリを記録した。広がった雲の影響で気温が下がらず、鹿屋市では５月下旬並みの最低気温１５．０度を観測した。
ほのかに甘い香りを漂わせるジンチョウゲの花＝鹿児島市の平川動物公園
鹿児島市の平川動物公園では同日、フライングケージ内でジンチョウゲの花が満開となり、心地よい甘い香りを漂わせていた。
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