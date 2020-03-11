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「青パト住民の足に」東大生が調査、住民に提案　錦江・宿利原

(2020/03/11 22:00)
宿利原地区の住民に調査報告をする東京大学の３人（奥）＝錦江町神川
　東京大学の学生が錦江町宿利原地区で住民の移動手段の拡充策について調査、同地区で報告会を開いた。３人の学生は、地域の見守り活動に取り組む「青パト」を活用した地区内移動サービスを提案した。
　鹿児島など１２県の知事会が協力する同大のフィールドスタディー型政策協働プログラム。鹿児島県から本年度は錦江町が手を上げ、「過疎地域でのシェアカー（相乗り車）を活用した交通手段導入」を検討課題として提示した。
（記事全文は１２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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