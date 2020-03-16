開洋丸転覆35年 安全誓い献花式　いちき串木野市

(2020/03/16 06:30)

鎮魂之碑に献花する遺族＝いちき串木野市の長崎鼻公園

２７人の犠牲者を出した瀬渡し船「開洋丸」の転覆事故から３５年たつのを前に、いちき串木野市の長崎鼻公園に立つ「鎮魂之碑」で１０日献花式があった。強風で白波が立ち、小雨が時折吹き付ける中、関係者２８人が参列。海の安全を改めて誓った。