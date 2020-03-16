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鹿児島市役所中庭 市民憩いの場に

(2020/03/16 13:00)
カラータイル張りされた市役所本館中庭
　鹿児島市役所の本館中庭の整備がほぼ終わり、２３日から開放される。職員の駐輪場に使われてきたが、今後は市民の憩いの場として、また、さまざまなイベント開催に活用する。２０１０年度から進めてきた本庁舎整備事業の一環。
（記事全文は１５日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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