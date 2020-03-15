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豊作を祈り、伝統の柴掛け　鹿屋市串良川

(2020/03/15 20:00)
新しい柴に掛け替える串良町土地改良区の職員ら＝鹿屋市串良町細山田
　鹿屋市串良町細山田の串良川にある川原園井堰（ぜき）で１４日、伝統の柴（しば）掛けがあった。早場米の植え付けを控え、農家らは柴束の掛け替え作業に精を出し、豊作を祈った。約３８０年前から続く春の風物詩。柴を使った井堰は全国唯一とされ〝柴井堰〟とも呼ばれる。
（記事全文は１５日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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