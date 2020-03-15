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川内原発１号機、１６日運転停止

(2020/03/15 13:00)
テロ対策施設などの工事が進む川内原発＝薩摩川内市久見崎町
　九州電力川内原発１号機（薩摩川内市）は１６日、テロ対策の「特定重大事故等対処施設」（特重施設）の完成が期限に間に合わないため運転を停止する。同日未明から出力を下げ始め、午後１時ごろ原子炉を止める。特重施設の建設と定期検査を進め、１２月２６日の発電再開を見込む。
（記事全文は１５日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）

特集「川内原発」
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